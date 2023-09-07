В Госдуме предложили дать россиянам возможность удалять персональные данные из коммерческих баз данных

В Госдуме предложили дать россиянам возможность удалять персональные данные из коммерческих баз данных. Об этом пишет газета «Известия».

Автором законопроекта стал вице-спикер Госдумы Борис Чернышев.

Депутат предложил создать механизм, благодаря которому можно будет удалить всю информацию о себе с помощью всего одного заявления. Посредником между человеком и многочисленными базами данных предлагается сделать Минцифры.