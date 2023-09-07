В администрации США предположили, когда закончится контрнаступление Украины

В администрации США предположили, что контрнаступление ВСУ может закончиться через 6-7 недель. Об этом сообщил журнал Economist.

«Один чиновник из администрации Байдена заявил, что у Украины около 6-7 недель боев перед тем, как ее наступление завершится», — говорится в сообщении.

Отмечается, что должностные лица спорят из-за оценок успехов, которые армия Украины сможет достичь за это время. «Некоторые считают, что украинская армия, бросившая (в бой) большую часть резервов… и понесшая тяжелые потери… вряд ли сможет далеко продвинуться», — отмечает издание.

Аналитик Разведуправления Минобороны США Трент Мол подчеркнул, что существует «реалистическая возможность» (40-50%) того, что ВСУ прорвет линии российской обороны к концу 2023 года. Однако он заметил, что из-за ухудшающихся погодных условий и ограниченного количества боеприпасов этого будет «очень сложно» добиться.