Украинские войска атаковали промышленный объект в Брянске

Украинские войска атаковали промышленный объект в Брянске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинскими террористами с помощью БПЛА совершена атака на промышленный объект города Брянска», — заявил чиновник. По его словам, загорелось административное здание. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости!», речь идет о предприятии «Кремний ЭЛ».

Пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы.