Рязанский областной суд назначил дату заседания по делу об убийстве в доме Мохова

Рязанский областной суд назначил дату заседания по делу об убийстве в доме Мохова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Судебное заседание состоится 19 сентября и пройдет в закрытом режиме. В настоящее время Мохов находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в августе прошлого года против скопинского маньяка возбудили уголовное дело за укрывательство особо тяжкого преступления. В мае уголовное дело вернули в прокуратуру. В июле суд отложил рассмотрение жалобы на возврат в прокуратуру дела об убийстве. Позже это решение отменили.