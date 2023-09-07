Рязанская ГИБДД проверит, как автомобилисты соблюдают правила перевозки детей

За нарушение ПДД предусмотрен административный штраф.

7 сентября сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку нарушений ПДД при перевозке детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, перевозить детей до 7 лет в автомобиле разрешается только в детском кресле или бустере, которые соответствуют росту и весу ребенка.

Если детям от 7 до 11 лет (включительно), на заднем сидении нужно использовать ремень безопасности, а на переднем — специальное удерживающее устройство.

За нарушение правила предусмотрен административный штраф в размере 3 тысяч рублей.