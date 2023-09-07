Рязанец снова пожаловался на мусор, который не вывозят уже три недели

Мусор в рязанском поселке Мирный не вывозят уже три недели. Об этом 7 сентября сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Отмечается, что контейнерная площадка находится на улице Лесной около отделения ДПС.

«Звонить и обращаться всем уже надоело! Толку ноль», — негодует рязанец.

В комментариях под постом жителя администрация Рязани ответила, что свалка образовалась из-за из-за неправильного складирования отходов в бункер.

«Растительные отходы Региональный оператор Эко-Пронск не вывозит, о чем неоднократно сообщали местным жителям. Дирекция благоустройства сегодня вывезла эту свалку», — пояснили представители мэрии.

Ранее сообщали об этой горе мусора, которая на момент написания новости, со слов очевидцев, лежала две недели.