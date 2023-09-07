Рязанец пожаловался на замусоренность Октябрьского городка

В Рязани житель пожаловался на состояние улиц Октябрьского городка. Пост выложен в Telegram-канале «Rzn Life».

Рязанец говорит, что в последнее время «противно выйти на улицу».

«Я очень люблю наш район. Но в последнее время тут стало невозможно грязно! То, что возможно убрать у дома — убираем. Но в целом — катастрофа! У магазина Пятерочка (около полка) — свалка! Территория вдоль военной полиции — джунгли.

Неужели никто не отвечает за подрезание вовремя кустарников, никто не может повлиять на уборку территории возле магазина Пятерочка?» — возмущается житель.