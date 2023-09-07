Рязанец пожаловался на мужчину, который воровал щебенку с улицы Магистральной

В Рязани на улице Магистральной засняли мужчину, который грузил в свою машину щебенку, предназначенную для обустройства парковки. Видео выложили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Рязанец отметил, что мужчина, который, вероятно, воровал щебенку, приехал на недешевой машине.

«Слушайте, ну вот, а чего мы удивляемся, что так живем? Во всем виноваты чиновники, администрация, политики, правительство, рептилоиды… Ну да, конечно! А сами мы прям такие бедные и несчатные, да? А не кажется ли вам, что мы сами такой мир вокруг себя и создаем?» — размышляет житель.