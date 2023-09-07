Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Об этом пишет газета «Известия».

По данным газеты, мошенники предлагают вернуть деньги, если человек лишился их на брокерском счете, а на самом деле просто выпытывают финансовые данные людей и выманивают комиссию за свои «услуги».

Отмечается, что риски такого сценария велики, так как на Мосбирже торгует порядка 26 миллионов частных инвесторов, при этом крупнейшие эмитенты находятся в просадке по сравнению с максимумами конца 2021 года.