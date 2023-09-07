Под Артемовском заметили скопление сил ВСУ

Под Артемовском заметили скопление сил ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота обнаружил скопление сил ВСУ на подконтрольных Киеву территориях в населенных пунктах Часов Яр и Богдановкой.

С помощью БПЛА российский боец показал показал территорию районе Берховского водохранилища, где находятся населенные пункты и показал как там происходит ротация сил ВСУ.

Напомним, бойцы ЧВК «Вагнер» освободили территорию Артемовска от ВСУ в конце мая.