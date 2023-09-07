Песков прокомментировал решение США о передаче Украине снарядов с обедненным ураном

Песков прокомментировал решение США о передаче Украине снарядов с обедненным ураном. Об этом пресс-секретарь высказался в четверг, 7 сентября.

По словам Дмитрия Пескова, решение США передать снаряды с обедненным ураном Украине — очень плохая новость, а у их применения всегда были печальные последствия.

«Ответственность за использование Украиной этих снарядов будет целиком и полностью лежать на Штатах», -, заявил Песков.

Напомним, в среду США решили передать Украине боеприпасы с обедненным ураном.