Павел Малков: «Зарядка с чемпионом» — замечательная традиция, которая объединяет все больше молодых людей

В Рязани состоялась акция «Зарядка с чемпионом». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Мероприятие состоялось на стадионе «Локомотив» в четверг, 7 сентября.

«Зарядка с чемпионом» проходит в регионе девятый раз. Каждый год в акции участвуют около трех тысяч студентов рязанских вузов и колледжей. Собравшихся приветствовали министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов и председатель Совета ректоров вузов региона Роман Калинин.

Губернатор Павел Малков поблагодарил участников, вузы и колледжи за поддержку акции. «Зарядка с чемпионом — замечательная традиция, которая с каждым годом объединяет все больше молодых людей. Благодарю и рязанских студентов, и наших чемпионов. Мы гордимся вами, вашими спортивными победами. Вы — пример для молодого поколения, — сказал Павел Малков. — И сегодня есть хорошая возможность вновь привлечь внимание к важнейшей теме спорта. Эта акция объединяет всех, кто за спорт, за здоровый образ жизни, за позитивную энергию и развитие».

Зарядку провели серебряный призер Олимпийских игр 2008 года Елена Мигунова и мастер спорта России международного класса по стрельбе из лука Вероника Санина, а также тренеры групповых программ рязанских фитнес-центров.

Также в рамках акции наградили победителей и призеров по итогам Универсиады среди студентов вузов в 2022—2023 учебном году.