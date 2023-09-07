Над Брянском сбили украинский беспилотник
Об этом в четверг, 7 сентября, сообщил губернатор региона Богомаз.
Над Брянском сбили очередной украинский беспилотник. Об этом в четверг, 7 сентября, в 17:48, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Падение беспилотника произошло в районе железнодорожного вокзала Брянск-1. Отмечается, что БПЛА подавили системы РЭБ.
Пострадавших и разрушений нет.
На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее в Брянской области система ПВО сбила два беспилотника.