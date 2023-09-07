На Украине женщинам-медикам запретят выезд из страны

На Украине женщинам-медикам запретят выезд из страны. Об этом сообщает представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

В среду, 6 сентября, женщин-медиков обязали встать на воинский учет, в связи с этим они не смогут покидать пределы Украины.

«Если женщины будут стоять на учете, то они получают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных», — сказал Вениславский.