В Ленинградской области в ДТП погибли две девочки-велосипедистки

В Ленинградской области на трассе «Скандинавия» произошло ДТП с участием фуры, легковушки и велосипедистов. Есть погибшие, сообщил Telegram-канал «112».

Известно, что фура врезалась в колонну велосипедисток Школы олимпийского резерва и легковой автомобиль, который их сопровождал.

По данным «112», в колонне было 11 детей в возрасте 14-15 лет и тренер. В результате аварии погибли два подростка. Telegram-канал «РЕН ТВ» уточняет, что это были девочки. Еще десять человек пострадали.

Известно, что тренер не имел разрешения на проведение тренировок.