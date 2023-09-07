На российских трассах появилась разметка для соблюдения безопасной дистанции

Её можно описать, как набор стрелок или галочек. В «Автодоре» их называют шевронами.

«Автодор» нанес новую разметку для соблюдения безопасной дистанции на участках трех платных трасс: М-11 «Нева», М-4 «Дон» и ЦКАД. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на госкомпанию.

Разметку можно описать, как набор стрелок или галочек. В «Автодоре» их называют шевронами.

Если между автомобилями помещается два таких знака, водитель может быть уверен, что держит нужную дистанцию.