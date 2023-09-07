На фестивале «Рязанские смотрины» спектакли покажут кукольные театры из Мексики и Египта

Участниками «Рязанских смотрин» в 2023 году станут 18 театров.

На фестивале «Рязанские смотрины» спектакли покажут кукольные театры из Мексики и Египта. О программе фестиваля рассказали в областном театре кукол, в четверг, 7 сентября.

Участниками «Рязанских смотрин» в 2023 году станут 18 театров. Зрители увидят работы гостей из российских регионов, Мексики, Египта, Казахстана, Республики Беларусь. На фестивале покажут спектакли, появившиеся за последние два года.

«У „киношников“ Есть такое понятие категорийности фестиваля и есть фестивали категории „А“. Если фильм заявляется, то впервые этот фильм должен быть на этом фестивале, мы стараемся придерживаться той же истории. Экспертный совет провел огромнейшую работу — в этом году было отсмотрено более 200 спектаклей», — отметил директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов.

Эксперты выбрали 18 работ: это спектакли по произведениям Эрнеста Хэмингуэя, Уильяма Шекспира, Федора Достоевского, Антона Чехова и других. Впервые представят спектакль по произведению современного автора — Евгения Водолазкина.

После официальной церемонии открытия в субботу, 9 сентября, в 10.00 у входа в театр кукол покажут спектакль «Бумажная луна». Спектакль поставили участники лаборатории для молодых артистов кукольников «Луна одна для всех».

Художественный руководитель театра Валерий Шадский подчеркнул, что фестиваль проходит в достаточно сложное время: «Нынче время суровое, российское искусство отрицаемо. Это даже мы на фестивале почувствовали. К нам хотели приехать очень многие друзья, но их правительства не дали им визы, хотя мы с удовольствием приняли бы их. Не все кто хотел к нам приехать смогли к нам добраться из-за тех препон, которые на западе устраивают в адрес России».

Справка:

Рязанский государственный областной театр кукол уже в девятнадцатый раз организует на своей сцене фестиваль «Рязанские смотрины», который стал одним из самых авторитетных фестивалей театров кукол в России. В этом году «Рязанские смотрины» состоятся с 9 по 13 сентября.

«Рязанские смотрины» принимают театры кукол всех форм: театры предметов, масок, теней, кукол всех систем и разновидностей. За прошедшие годы на фестивале показали более 500 спектаклей, их увидели свыше 80 тысяч зрителей.

Практически все лауреаты Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска» в категории «Театр кукол» представляют свои спектакли в программе фестиваля «Рязанские смотрины».

Фото: Рязанский областной театр кукол