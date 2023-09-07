МТС установила под Шумашью дополнительное телеком-оборудование

МТС установила под Шумашью дополнительное телеком-оборудование. Об это сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отметили, что туристы, приезжающие посмотреть на маяк в «Рыбацкой деревне», который попал в ТОП-10 самых красивых маяков России, теперь могут активнее пользоваться соцсетями и интернетом. Так как недалеко от базы отдыха и села Шумашь МТС установила дополнительное телеком-оборудование, что увеличило скорость мобильного интернета здесь в среднем на 30 процентов.

Согласно исследованию Big Data МТС, за первые шесть месяцев 2023 года количество туристов в этой локации увеличилось на 20% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

«Скорости передачи данных в Шумаши и окрестностях теперь достаточно, чтобы даже в часы максимальной нагрузки на сеть местные жители и приезжие могли загружать тяжелый контент, за секунды обновлять приложения, общаться по видеосвязи и использовать все онлайн-сервисы экосистемы МТС. Кроме того, проведенные работы расширили для абонентов доступ к современной технологии голосовой связи VoLTE, которая позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшую слышимость, по сравнению с разговором в сети предыдущего поколения», — указано в сообщении.

Отмечается, что мобильным интернетом на новой скорости смогут пользоваться и рязанцы, проезжающие через Шумашь по Солотчинскому шоссе в сторону Мурмино и дачных поселков, национального парка «Мещерский», туристы из Владимирской, Нижегородской и других областей, а также автомобилисты с северо-востока Рязанской области, которые, наоборот, едут в сторону Рязани в направлении музея-усадьбы Сергея Есенина в Константиново.

«Рязанская область этим летом в целом показывает заметный прирост турпотока благодаря интересу к местным достопримечательностям, фестивалям и новым активностям краеведов, историков и местного бизнеса, развивающих бренды региона. Взять хотя бы серию городских скульптур „Грибы с глазами“, по которой в Рязани даже проводятся квесты. Маяк в „Рыбацкой деревне“ после включения в ТОП-10 станет еще более привлекательным. Туризм позволяет развивать сеть в местах с небольшим населением, что тоже, в свою очередь, является стимулом для запуска новых проектов в этих локациях», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.