«Известия»: езда велосипедистов по трассам незаконна

Движение на велосипеде по трассам запрещено пунктом 16.1 ПДД. Об этом сообщают Известия со ссылкой на автоюриста Алексея Дзюмана. По его словам, детям до 14 лет в принципе нельзя двигаться по обочине, даже если есть сопровождающие.

Если ребенок старше 14 лет, то он имеет право ехать по обочине на дороге, где максимально разрешенная скорость не более 60 км/ч.

Кроме того, по словам юриста, если проводят какое-то мероприятие, то оно должно быть согласовано с органами власти. В таком случае движение либо перекрывают, либо выделяются машины ГИБДД для сопровождения.

Напомним, в Ленинградкой области на трассе А-181 «Скандинавия» произошло серьезное ДТП с велосипедистами. Погибли двое детей, пострадали девять человек.