Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 07
18°
Птн, 08
13°
Сбт, 09
16°
ЦБ USD 97.84 0.3 07/09
ЦБ EUR 105.08 0.18 07/09
Нал. USD 96 / 99.5 07/09 14:49
Нал. EUR 103 / 104.98 07/09 14:49
Новости
Итоги года New
Публикации
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
1 679
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
5 058
Скромное обаяние мандата. Почему рязанцы рвутся в депутаты гордумы
Меньше, чем через две недели состоятся выборы депутатов...
31 августа 14:57
5 023
Семья из Рязанской области четыре года пытается доказать свою невиновн...
Четыре года назад, 22 июня 2019 года, на трассе в Пронс...
30 августа 11:35
9 020
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
«Известия»: езда велосипедистов по трассам незаконна

Движение на велосипеде по трассам запрещено пунктом 16.1 ПДД. Об этом сообщают Известия со ссылкой на автоюриста Алексея Дзюмана. По его словам, детям до 14 лет в принципе нельзя двигаться по обочине, даже если есть сопровождающие.

Если ребенок старше 14 лет, то он имеет право ехать по обочине на дороге, где максимально разрешенная скорость не более 60 км/ч.

Кроме того, по словам юриста, если проводят какое-то мероприятие, то оно должно быть согласовано с органами власти. В таком случае движение либо перекрывают, либо выделяются машины ГИБДД для сопровождения.

Напомним, в Ленинградкой области на трассе А-181 «Скандинавия» произошло серьезное ДТП с велосипедистами. Погибли двое детей, пострадали девять человек.