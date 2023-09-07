Двое жителей Рязанского района пытались дать взятку полицейскому
Двое жителей Рязанского района пытались дать взятку полицейскому. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следкома.
Инцидент произошел в среду, 6 сентября.
Два жителя Рязанского района попытались дать полицейскому 30 тысяч рублей. За это четырех граждан Узбекистана, нарушивших трудовое и миграционное законодательства, не должны были привлечь к административной ответственности. Полицейский отказался от взятки.
На данный момент идет сбор и закрепление доказательств.