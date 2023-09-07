Депутаты рязанской ЛДПР провели пикет против роста цен на бензин

Депутаты рязанской ЛДПР провели пикет против роста цен на бензин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

На пикет вышли депутат ЛДПР рязоблдумы Максим Мустафин и депутат ЛДПР гордумы Дмитрий Володин.

«Бензин — российский продукт из российской нефти! Ни при каких условиях нельзя допускать повышения цен на него для наших граждан. Бензин должен помогать людям жить, работать, отдыхать, а не ограничивать их. ЛДПР против высоких цен на топливо! Хватит прижимать наших граждан», — заявил координатор Рязанского регионального отделения ЛДПР депутат Максим Мустафин.

Оплачено за счет средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России».