British American Tobacco продаст бизнес в России и Беларуси

British American Tobacco (BAT) договорилась о продаже бизнеса в России и Белоруссии. Об этом 7 сентября сообщает « Коммерсант ».

Бизнес купит консорциум, возглавляемый менеджментом BAT Russia. Сделка завершится в течение следующего месяца. О ее сумме неизвестно.

После продажи British American Tobacco не будет получать финансовой прибыли от продолжающихся продаж на российском и белорусском рынках.

British American Tobacco выпускает сигареты Kent, Rothmans, Dunhill, Vogue, Lucky Strike, Pall Mall и Ява. Также производит устройство для нагревания табака glo и стики neo. Отмечаются, что все торговые марки останутся в собственности российского бизнеса.