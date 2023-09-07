Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 08
13°
Сбт, 09
16°
Вск, 10
21°
ЦБ USD 98.2 0.36 08/09
ЦБ EUR 105.28 0.2 08/09
Нал. USD 95.5 / 97.87 07/09 18:01
Нал. EUR 95.5 / 97.87 07/09 18:01
Новости
Итоги года New
Публикации
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
1 924
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
5 304
Скромное обаяние мандата. Почему рязанцы рвутся в депутаты гордумы
Меньше, чем через две недели состоятся выборы депутатов...
31 августа 14:57
5 264
Семья из Рязанской области четыре года пытается доказать свою невиновн...
Четыре года назад, 22 июня 2019 года, на трассе в Пронс...
30 августа 11:35
9 267
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
А что в кино? «Я делаю шаг», «Пернатый патруль» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

В прокат вышла российская мелодрама про молодого провинциального учителя «Я делаю шаг». Саша Макаров мечтает переехать в Москву, но вынужден работать в родной псковской школе. Ученики наглеют, завуч ненавидит, а у него самого внезапно просыпаются чувства к подруге детства.

Китайский мультфильм «Пернатый патруль» рассказывает историю орленка, которого воспитали курицы. Однажды он отправляется на поиски себя и попадает в Птицеград, где решает попасть в команду Пернатого патруля.

Следующая новинка — военно-историческая драма совместного производства Великобритании и США «Голда. Судный день». 1973 год. «Война судного дня» в самом разгаре. Египет, Сирия и Иордания атакуют Израиль в надежде вернуть себе потерянные территории. Разрешить этот конфликт предстоит Голде Меир — первой женщине-премьер-министру Израиля.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».