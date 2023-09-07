А что в кино? «Я делаю шаг», «Пернатый патруль» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

В прокат вышла российская мелодрама про молодого провинциального учителя «Я делаю шаг». Саша Макаров мечтает переехать в Москву, но вынужден работать в родной псковской школе. Ученики наглеют, завуч ненавидит, а у него самого внезапно просыпаются чувства к подруге детства.

Китайский мультфильм «Пернатый патруль» рассказывает историю орленка, которого воспитали курицы. Однажды он отправляется на поиски себя и попадает в Птицеград, где решает попасть в команду Пернатого патруля.

Следующая новинка — военно-историческая драма совместного производства Великобритании и США «Голда. Судный день». 1973 год. «Война судного дня» в самом разгаре. Египет, Сирия и Иордания атакуют Израиль в надежде вернуть себе потерянные территории. Разрешить этот конфликт предстоит Голде Меир — первой женщине-премьер-министру Израиля.

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