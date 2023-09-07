15% жителей России хотят получать зарплату в цифровых рублях

15% россиян готовы получать заработную плату в цифровых рублях. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на исследование hh.ru. Отмечается, что в 2022 году желание получать зарплату в цифровой валюте было у 29% опрошенных.

Кроме того, 5% россиян готовы переводить часть средств в цифру, остальные не определились.

Как говорится в исследовании, люди не хотят взаимодействовать с цифровым рублем, потому что не понимают, как ими платить, не доверяют новым технологиям, боятся мошенников или используют наличные.