Верховная рада Украины одобрила назначение Умерова новым министром обороны
Верховная рада Украины одобрила назначение Рустема Умерова новым министром обороны. Об этом заявил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в Telegram-канале.
По словам парламентария, за кандидатуру Умерова проголосовали 338 депутатов.
Ранее он возглавлял Фонд госимущества Украины. Предыдущим министром обороны являлся Алексей Резников. Об его отставке в воскресенье, 3 сентября, объявил Владимир Зеленский. В качестве замены президент предложил кандидатуру Умерова.