В Ярославской области мужчина пытался зарезать внука

В Ярославской области дед пытался зарезать внука. Об это сообщило издание «Про Город Ярославль».

Инцидент произошел в Угличе, в одной из квартир в доме на Красноармейском бульваре.

Между собой поссорились пожилой мужчина и его внук. В один момент дед ударил внука ножом по жизненно важным органам.

По независящим причинам мужчина не довел свои действия до конца, а потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь. Подозреваемого задержали. По словам старшего помощника главы СУ СК России по Ярославской области Алены Романовой, ему избрали меру пресечения.

Знакомые с ситуацией люди назвали пострадавшего внука «непорядочным» и заявили, что он «довел деда».