Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 06
22°
Чтв, 07
17°
Птн, 08
13°
ЦБ USD 97.54 0.92 06/09
ЦБ EUR 104.9 0.48 06/09
Нал. USD 97.3 / 98.9 06/09 10:15
Нал. EUR 104 / 104.98 06/09 09:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
18 августа 17:25
904
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
4 309
Скромное обаяние мандата. Почему рязанцы рвутся в депутаты гордумы
Меньше, чем через две недели состоятся выборы депутатов...
31 августа 14:57
4 272
Семья из Рязанской области четыре года пытается доказать свою невиновн...
Четыре года назад, 22 июня 2019 года, на трассе в Пронс...
30 августа 11:35
8 233
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Ярославской области мужчина пытался зарезать внука

В Ярославской области дед пытался зарезать внука. Об это сообщило издание «Про Город Ярославль».

Инцидент произошел в Угличе, в одной из квартир в доме на Красноармейском бульваре.

Между собой поссорились пожилой мужчина и его внук. В один момент дед ударил внука ножом по жизненно важным органам.

По независящим причинам мужчина не довел свои действия до конца, а потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь. Подозреваемого задержали. По словам старшего помощника главы СУ СК России по Ярославской области Алены Романовой, ему избрали меру пресечения.

Знакомые с ситуацией люди назвали пострадавшего внука «непорядочным» и заявили, что он «довел деда».