В Санкт-Петербурге таксист изнасиловал 18-летнюю пассажирку, пока она спала

В Санкт-Петербурге таксист изнасиловал 18-летнюю пассажирку, пока она спала. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

Инцидент произошел 4 сентября. Девушка ехала домой и уснула в такси. Таксист перенес ее на переднее сиденье, запер машину и изнасиловал. После он не выпускал девушку из машины несколько часов.

Когда пострадавшая выбралась, то обратилась в больницу и полицию.

Оперативники задержали насильника. Им оказался 27-летний мигрант.

Возбуждено уголовное дело.