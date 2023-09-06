В Рязанской области задержали фуру, перевозившую с нарушениями товары из Казахстана

В Рязанской области задержали фуру, перевозившую с нарушениями товары из Казахстана. Об этом сообщило Центральное таможенное управление.

Инцидент произошел на участке федеральной трассы М5 «Урал». Задержание провели мобильная группа Тульской области во взаимодействии с УФСБ по Рязанской области.

В большегрузе таможенники нашли контрафактные автозапчасти, бытовую технику, средства связи, детские игрушки, женские сумки, ремни и другие аксессуары, а также немаркированные автомобильные шины. У перевозчика не было документов на груз. По предварительной версии, задержанная продукция стоила порядка 11,2 миллиона рублей.

Товары переместили на склад временного хранения для таможенного досмотра. По результатам проверки примут решение о возбуждении дела.