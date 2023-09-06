В Рязанской области в среду пройдет рейд «Пешеходный переход»

В Рязанской области в четверг, 6 сентября, ГИБДД проверят водителей транспортных средств на соблюдение дорожного движения вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители напоминают, что водители должны снижать скорость, когда подъезжают к нерегулируемому пешеходному переходу. При виде человека, собирающегося переходить дорогу — они обязаны остановиться.

В результате нарушения этих правил водителям грозит штраф от 1500 до 2500 рублей.