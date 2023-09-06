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В Рязанской области пресекли деятельность по изготовлению и сбыту оружия в подпольных мастерских

В Рязанской области пресекли деятельность по изготовлению и сбыту оружия в подпольных мастерских. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Помимо Рязанской, такие преступления зафиксировали еще в 52 регионах страны. Среди них: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, республики Алтай, Башкортостан, Дагестан, Карелия, Крым, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Удмуртия и Чувашская республика, Донецкая и Луганская народные республики, Алтайский, Забайкальский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Приморский, Ставропольский и Хабаровский краях, Архангельская, Астраханская, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Ивановская, Курская, Курганская, Мурманская, Магаданская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Свердловская, Саратовская, Смоленская, Тюменская, Томская, Тульская, Херсонская, Челябинская и Еврейская автономная области.

Всего из оборота изъяли 757 единиц огнестрельного оружия, 75 электродетонаторов и запалов, более 87 килограмм взрывчатых веществ (порох, тротил), свыше 70 000 патронов различного калибра и 830 основных частей к огнестрельному оружию.