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В Рязанской области появится «Фабрика офисных процессов»

Региональный центр компетенций Агентства развития бизнеса готовит к открытию новую учебную площадку ― Фабрику офисных процессов. Он появится в конце октября на базе АНО АРБ и будет работать для компаний-участников национального проекта «Производительность руда» и его региональной части.

Обучение на «Фабрике» длится восемь рабочих часов. В качестве примера для оптимизации будет прорабатываться процесс закупки товаров, предоставления услуг гражданам, обработка документации. Тренинг будет включать в себя чередование практики и мини-лекций по изучаемым инструментам бережливого производства. В течение трех игровых раундов участники находят и устраняют проблемные моменты, учатся перестраивать рабочие процессы, внедрять эффективную систему внутренней логистики и задач. Итог ― ускорение операционных показателей команды, а также увеличение прибыли всего предприятия.

Как подчеркнули в рязанском РЦК, площадка «Фабрики процессов» открыта не только для предприятий, но и для любых организаций и учреждений, которые оказывают услуги населению или работают с документами.

«Наши эксперты уже обучили сотрудников многих коммерческих компаний и государственных служб эффективно выстраивать свою работу, беречь время при выполнении привычных обязанностей, связанных с непроизводственными процессами. Теперь мы хотим привлечь к нацпроекту „Производительность труда“ представителей торговли, коммерческих структур. Участие в „Фабрике офисных процессов“ на практике покажет им, как инструменты бережливого производства виляют на финансовые показатели предприятия», ― сказал начальник дирекции технологического развития АРБ Павел Крутов.

Узнать подробности по «Фабрике офисных процессов» можно в Региональном центре компетенций по телефону +7 (4912)600-513.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Рязанский регион присоединился к нацпроекту в 2018 году. За это время его участниками стали более 86 компаний.