В Рязанской области обезвредили мину времен ВОВ

В Рязанской области обезвредили мину времен ВОВ. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Подозрительный предмет нашли дорожные рабочие недалеко от села Ратманово Ряжского района. Они вызвали на место экстренные службы.

На место выехали взрывотехники Росгвардии. Сотрудники ОМОН осмотрели предмет и установили, что находка является минометной миной калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны. Корпус снаряда был сильно поврежден коррозией.

Боеприпас вывезли в безопасное место и уничтожили.