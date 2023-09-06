В Рязанской области 7 сентября пройдет небольшой дождь
В Рязанской области 7 сентября пройдет небольшой дождь. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В четверг, 7 сентября, ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +4, +9 градусов, днем +14, +19 градусов.
В МЧС напомнили, что на территории области местами сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс) и чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).