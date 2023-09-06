В Рязани полицейские задержали пьяного водителя

В Рязани полицейские задержали пьяного водителя. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел во вторник, 5 сентября, в 16:10, на 7-ом Мервинском проезде.

Патрульные обратили внимание на автомобиль Chevrolet. Правоохранителям манера движения машины показалась подозрительной.

Полицейские остановили машину. При общении с водителем 34-летним рязанцем они увидели признаки опьянения. Также мужчина не мог предъявить права.

На место вызвали сотрудников ГАИ. Они установили, что рязанца лишили прав в декабре 2021 года за пьяное вождение. Также мужчина отказался от освидетельствования.

Сотрудники Госавтоинспекции отстранили водителя от управления машиной и составили на него административный протокол.