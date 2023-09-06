В Рязани определили места для катания на лошадях и собаках

Соответвующее постановление мэрии опубликовали 6 сентября.

В Рязани определили места для катания на лошадях и собаках. Соответвующее постановление мэрии опубликовали 6 сентября.

Согласно документу, катания на собаках разрешили на Лыбедском бульваре от Брессюирского моста до цирка, а катания на лошадях, вьючных и верховых животных — в районе Лесопарка от пристани на Оке до участка, где Трубеж впадает в Оку.

Организаторы катания обязаны убирать экскременты, не допускать загрязнения тротуаров, дворов, улиц, парков, порчу газонов, плитки и других элементов благоустройства. Кроме того запрещено жестокое обращение с животными, спользование животных с плохим самочувствием, с хромотой, повышенной температурой тела, в состоянии возбуждения или угнетения, имеющих открытые повреждения кожи в виде травм, ссадин, потертостей, наминов.

Отмечается, что лошади моложе шести лет, и пони — моложе трех лет не допускаются для катания.

«В период проведения официальных городских праздников на территории города Рязани услуги по катанию на лошадях (пони), иных верховых животных, гужевых повозках не оказываются» — говорится в документе.