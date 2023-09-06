В Рязани на перекрестке улиц Ленина и Свободы появится «вафельная» разметка

В Рязани на перекрестке улиц Ленина и Свободы появится «вафельная» разметка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Разметку нанесут на следующей неделе. Такая мера связана с повышением безопасности дорожного движения.

«Согласно ПДД разметка 1.26 (цвет — желтый) — обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, вынудивший водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных ПДД», — отметили в сообщении.

В мэрии предпредили, что отсановка на «вафельной» разметке влечет за собой штраф в размере одной тысячи рублей.