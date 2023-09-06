В России при строительстве дорог и домов начнут использовать золу

Власти намерены применять золу при строительстве домов и дорог по всей стране.

В России при строительстве дорог и домов начнут использовать золу. С предложением выступила комиссия по энергетике Госсовета, инициативу поддержали Минэнерго и Минстрой, сообщили «Известия».

Отмечается, что финальную версию документа планируют направить на рассмотрение в правительство до конца месяца.

«В России планируется начать приоритетное применение золошлаков при строительстве на федеральных, региональных и местных стройках дорог и домов при подтверждении технико-экономической целесообразности», — пишут «Известия».

В Минстрое считают, что использование золы для таких целей поможет снизить стоимость производства строительных материалов на 10-20%.

В Минприроды отметили, что использование золошлаков в дорожном строительстве не только снизит негативное воздействие на окружающую среду, но и заменит традиционные нерудные материалы в большинстве случаев на более дешевые и доступные.

По данным Минэнерго, к 2035 году использование золы в строительстве сэкономит не менее 113 млрд рублей.

Также отмечается, что сейчас в России используется не более 18% от золы, получаемой от сжигания угля на теплоэлектростанциях. Как пишут «Известия», к 2035 году доля использования золошлаков вырастет до 50%.