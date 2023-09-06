В России предложили расширить определение мелкого хулиганства в КоАП

В России предложили расширить определение мелкого хулиганства в КоАП. Об этом сообщает «RT на русском».

По информации издания, депутат Госдумы Виталий Милонов направил в нижнюю палату парламента законопроект о поправках в КоАП. Он предлагает считать мелким хулиганством появление в общественном месте в обнаженном или полуобнаженном виде.

Милонов подчеркнул, что под обнаженным видом подразумевают, когда человек раздет полностью или у него вообще не прикрыта нижняя часть тела, а под полуобнаженным — когда раздет сверху по пояс.