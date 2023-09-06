В результате обстрела Донецка пострадала мирная жительница

В результате обстрела Донецка пострадала мирная жительница. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на мэра административного центра ДНР Алексея Кулемзина.

По его словам, в результате обстрела на проспекте Кремлевском пострадала женщина 1957 года рождения. Ее доставили в медучреждение.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в среду, 6 сентября, сообщило о десяти обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск. Отмечается, что они, в том числе, применяли ракеты из РСЗО.