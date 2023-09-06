В Подмосковье мужчину госпитализировали после жертвоприношения

В Подмосковье мужчину госпитализировали после жертвоприношения. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Наро-Фоминске в ночь на среду, 6 сентября.

Молодого человека доставили в медучреждение в тяжелом состоянии. Отмечается, что во время ритуала по жертвоприношению животных он пытался залезть в печь.

По словам собеседника издания, пострадавший получил термические ожоги туловища и конечностей. Его поместили в ожоговую реанимацию.

По некоторым данным, пострадавший является уроженцем Екатеринбурга.

Также есть информация, что местные жители жаловались на сатанистов, якобы устраивающих в кладбище для животных обряды.