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В Петербурге полицейские задержали мужчину за убийство человека 30-летней давности

В Санкт-Петербурге 55-летнего ранее неоднократно судимого мужчину без определенного места жительства подозревают в убийстве, совершенном 30 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В ночь с 16 на 17 мая 1993 года двое мужчин обманом увезли на машине двух девушек из Санкт-Петербурга в Гатчинский район Ленинградской области. Около деревни Старое Хинколово преступники остановили машину и нанесли одной из пассажирок многочисленные удары ножом в шею и спину. Девушка скончалась на месте.

Ее подругу три раза ударили ножом и подожгли. Убедившись, что она не подает признаков жизни, преступники скрылись с места. Однако через некоторое время девушка пришла в сознание.

В 1993 году по данному факту возбудили уголовное дело по статье 103 УК РСФСР, но раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

5 сентября 2023 года полицейские узнали, где находится один из подозреваемых, и задержали его.