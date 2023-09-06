В Москве открыли новые станции метро «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино»

В Москве открыли станции метро «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино». Об этом 6 сентября сообщили в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина.

Станции находятся на Солнцевской линии. Указывается, что теперь жители сэкономят на дороге от работы до дома около часа в день.

«Впервые в России метро пришло в аэрогавань. Это знаковое событие для всей страны. Путь от Внуково до центра столицы теперь экономный и комфортный, а транзитные пассажиры могут быстрее перемещаться между аэропортами», — написано в канале мэра.

Отмечается, что станцию интегрировали в аэропорт. Через подземный переход есть выходы в терминал А, подземный терминал Аэроэкспресса, к 1-й Рейсовой улице и на привокзальную площадь.

Предполагается, что благодаря новым станциям будут разгружены прилегающие Киевское и Боровское шоссе, а также станции метро «Саларьево» (Сокольнической линии) и «Рассказовка» (Солнцевской линии).