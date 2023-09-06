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В московском метро мужчина совратил маленькую девочку

В московском метро мужчина совратил маленькую девочку. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на столичный СК.

Инцидент произошел в субботу, 2 сентября, в вагоне поезда, следовавшего от станции «Котельники».

В СК сообщили, что мужчина совершил в отношении ранее незнакомой малолетней девочки «иные действия сексуального характера», после чего скрылся.

Злоумышленника арестовали. На него завели уголовное дело. На данный момент собираются материалы, чтобы назначить судебные экспертизы. Мужчина находится под стражей.