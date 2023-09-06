В Мордовии у рязанца забрали автомобиль за пьяную езду

В Мордовии у рязанца забрали автомобиль за пьяную езду. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по республике.

По данным ведомства, в июне 2023 полицейские остановили рязанца на автомобиле ВАЗ-2121. Оперативникам показалось, что водитель пьян и они предложили ему пройти медицинское освидетельствование.

Отмечается, мужчина уже три раза привлекался к ответственности за пьяное вождение.

Суд назначил ему 200 часов исправительных работ и лишил его прав на два года. Также у рязанца конфисковали автомобиль.