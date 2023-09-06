В Казани посетитель бара скончался после драки с охранником

В Казани ночью 3 сентября скончался 45-летний посетитель бара. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Между посетителем увеселительного заведения и 24-летним охранником завязался конфликт, а после — драка. Молодой человек ударил мужчину кулаков в челюсть и тот упал.

На место приехала скорая и увезла мужчину в больницу. На следующий день он скончался.

По данному факту возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее смерть человека. Молодому человеку грозит до 15 лет колонии.