В Харьковской области мирный житель подорвался на мине

В Токаревке Харьковской области мирный житель подорвался на мине. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева.

По его словам, все населенные пункты на освобождённой территории Харьковской области ежедневно подвергаются обстрелам.

«Последние три недели обстреливаются западными боеприпасами… У нас Токаревка подверглась опять обстрелу. Там пострадал человек от „Лепестков“, остался практически без ноги», — сообщил Ганчев.

Он отметил, что нередко «прилеты» происходят тогда, когда сотрудники администрации проводят обходы дворов.