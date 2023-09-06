В Госдуме высказались против запрета VPN-сервисов в России

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что нельзя запрещать в России VPN-сервисы. Об этом 6 сентября он написал в своем Telegram-канале.

Парламентарий отмечает, что россиянам важно разъяснять риски использования VPN — сервисы собирают персональную информацию о людях и историю их активности, а после передают «третьим лицам».

«Моя позиция по VPN осталась без изменений: считаю, что запрещать их нельзя, как и привлекать кого-либо к ответственности за использование этих сервисов», — написал Хинштейн.

Парламентарий отметил, что обходы блокировок не носят массового характера, так как большинство российских пользователей перешли на отечественные платформы.