В четверг на трех рязанских улицах отключат холодную воду
В четверг на трех рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщает сайт «Водоканала».
В четверг, 7 сентября, с 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:
- улица Новоселов, дома № 23 корпус 1, № 25 корпус 1, № 27 корпус 1, № 33-а (ГБУ РО Городской клинический родильный № 1), № 35 корпус 2, № 35 корпус 3, № 35 корпус 4, № 48 корпус 2, № 48 корпус 3, № 48 корпус 1;
- улица Тимакова дома № 11, № 13, № 9 (МБОУ Школа № 63);
- улица Зубковой, дома № 26 корпус 1, № 26, № 26-в (МБДОУ Детский сад № 7), № 29 (МБОУ Школа № 71).