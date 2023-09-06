Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 06
22°
Чтв, 07
17°
Птн, 08
13°
ЦБ USD 97.54 0.92 06/09
ЦБ EUR 104.9 0.48 06/09
Нал. USD 97.3 / 98.9 06/09 10:15
Нал. EUR 104 / 104.98 06/09 09:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
18 августа 17:25
904
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
4 309
Скромное обаяние мандата. Почему рязанцы рвутся в депутаты гордумы
Меньше, чем через две недели состоятся выборы депутатов...
31 августа 14:57
4 272
Семья из Рязанской области четыре года пытается доказать свою невиновн...
Четыре года назад, 22 июня 2019 года, на трассе в Пронс...
30 августа 11:35
8 233
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Следователи установили организатора атаки на аэродром в Дягилеве

Следователи завели уголовное дело на полковника ВСУ Сергея Бурденюка. По информации военных следственных органов СКР, он занимался налетом на аэродром в Дягилеве, пишет «Коммерсант».

Командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ заочно обвинили в совершении тяжких преступлений и объявили в международный розыск. По данным следствия, он неоднократно организовывал незаконные вторжения беспилотников в воздушное пространство России с последующими атаками на военные аэродромы, в результате которых пострадали как бомбардировщики, так и военнослужащие.

Атака на аэродром Дягилево произошла 5 декабря 2022 года. Украинские военнослужащие использовали беспилотный реактивный самолет Ту-141 «Стриж». Летательный аппарат переделали в боевую ракету, с помощью которой на аэродром нанесли удар. Помимо этого, «в результате взрыва БПЛА были повреждены три размещенных на аэродроме самолета Ту-22М3, одна авиационная управляемая ракета Х-32, два автомобиля марки „ЗИЛ“ и „КИА Соренто“, а также два здания инженерно-авиационных служб эскадрилий».