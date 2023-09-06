Следователи установили организатора атаки на аэродром в Дягилеве

Следователи завели уголовное дело на полковника ВСУ Сергея Бурденюка. По информации военных следственных органов СКР, он занимался налетом на аэродром в Дягилеве, пишет « Коммерсант ».

Командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ заочно обвинили в совершении тяжких преступлений и объявили в международный розыск. По данным следствия, он неоднократно организовывал незаконные вторжения беспилотников в воздушное пространство России с последующими атаками на военные аэродромы, в результате которых пострадали как бомбардировщики, так и военнослужащие.

Атака на аэродром Дягилево произошла 5 декабря 2022 года. Украинские военнослужащие использовали беспилотный реактивный самолет Ту-141 «Стриж». Летательный аппарат переделали в боевую ракету, с помощью которой на аэродром нанесли удар. Помимо этого, «в результате взрыва БПЛА были повреждены три размещенных на аэродроме самолета Ту-22М3, одна авиационная управляемая ракета Х-32, два автомобиля марки „ЗИЛ“ и „КИА Соренто“, а также два здания инженерно-авиационных служб эскадрилий».