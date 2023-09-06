Умер актер и режиссер Константин Арефьев

Умер актер и режиссер Константин Арефьев. Об этом сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма».

Мужчина скончался 4 сентября. Ему было 59 лет.

Арефьев снял мультфильмы «Иван-Хуан», Popcorn, «Крылья для друга», «Рыбак и его душа», «По Мыху», фильм «Кто я такой?».

Он также был художником и работал над фэнтези-притчей «Ночи полнолуния».

Константин снимался в сериалах «Пасечник» и «Психическая атака на Советы».

Арефьев работал художником компьютерной графики в Москве, участвовал в оформлении каналов ОРТ, РТР и ТВЦ, изготовлении клипов, рекламных роликов и другой видеопродукции, в создании визуальных эффектов для игровых фильмов «Русский бунт», «Звезда» и других. Сотрудничал со студией «Пилот», работал аниматором в студиях «Вигана» и «Союзмультфильм.

Фото: kino-teatr.ru.